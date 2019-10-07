СКА — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА — «Спартак».
Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.65.
«Сегодня у нас на повестке дня матч СКА – «Спартак». Ой, какой интересный матч! СКА предыдущую игру проиграл, причём дома и «Трактору». «Спартак», наоборот, свой предыдущий матч выиграл, причём в гостях и у «Витязя». «И чо?» — спросите вы, и будете совершенно правы. Ровным счётом «ничо», разве что шансы хозяев на победу значительно укрепляются.
У нас слишком мало внимания уделяется вопросам спортивной психологии, а она на длинном забеге регулярного чемпионата имеет весьма большое, а иногда даже решающее значение. Вот смотрите: СКА предыдущую игру проиграл, и это у питерцев второе поражение подряд. Значит, Кудашов уже навставлял всем пистонов, вспомнил тех, кому не вставил после первого поражения, а всем остальным зарядил по второму разу. То есть в следующем матче СКА будет напоминать того дворового пса, который в ярости таскает за собой на цепи будку.
А «Спартак», наоборот, после шикарного матча в Подольске будет в приподнятом, но одновременно и слегка расслабленном состоянии. И Знарок может орать на них матерно, бить их палкой, но поднять народ на баррикады второй раз подряд ой как трудно.
Таким образом, у нас складывается самый что ни на есть предсказуемый матч, в котором хозяева накостыляют гостям так, что тем мало не покажется. То есть не просто выиграют в основное время, но и с преимуществом в три-четыре шайбы. После чего в мире снова воцарится мир», — полагает Лебедев.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 7 октября 2019
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 6 октября 2019
-
20:40
-
20:00
-
19:20
-
18:40
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 5 октября 2019
-
19:50
-
19:10
-
18:30
-
17:50