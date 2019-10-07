ЦСКА — «Зенит»: прогноз Владимира Гомельского на матч Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 ЦСКА — «Зенит».



Ставка: победа ЦСКА с форой (-10,5) за 1.67.



«В своих первых в сезоне матчах Евролиги команды показали разный результат и разный по качеству уровень игры. Поражение «Зенита» в Берлине выглядело довольно безнадёжно. Я тот матч комментировал, а затем внимательно изучал технический протокол. «Зенит» усилил свой состав по позициям, но ни в одной из статистических категорий новобранцы не выглядели солидно. После таких поражений команда обычно выходит на следующий матч с высоким настроем и мотивацией.



Думаю, что тренер Джоан Плаза этому поспособствует. У «Зенита» отличная история встреч с ЦСКА дома. Надеюсь, что гости сумеют и в защите навязать выгодную им тактику, и в нападении построить игру таким образом, чтобы заставить «армейцев» совершать много неравноценных разменов и использовать этот фактор.



ЦСКА победил «Валенсию» в гостях в очень уверенной манере. Особенно бросилась в глаза защита. Агрессия на периметре от всех игроков задней линии, хорошая подстраховка с дальней стороны. Много бросков в нападении после быстрых передач мяча, что позволяло бросать без активного сопротивления соперников. Отсюда и высокий процент реализации. Не все новобранцы ЦСКА чувствуют партнёров, но стремление к командной игре есть у всех», — говорит Гомельский.



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