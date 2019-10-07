Эксперты оценили шансы «Спартака» прервать серию поражений в матче с «Рубином»

В 12-м туре РПЛ «Спартак» на выезде уступил «Краснодару» 1:2 и потерпел уже пятое поражение подряд во внутреннем первенстве. До поединка с «быками» красно-белые последовательно уступили «Зениту», «Уралу», «Уфе» и «Оренбургу».

Свой следующий матч в РПЛ «Спартак» проведёт 19 октября на «Открытие Арене» с «Рубином». Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи хозяев поля и предлагают коэффициент 1.69 на победу красно-белых, что соответствует 57% вероятности. На ничью можно поставить за 3.84 (25%), а на успех казанцев за 5.2 (18%).

Эксперты практически не сомневаются, что «Спартак» прервёт серию из пяти подряд поражений в РПЛ. Поставить на победу или ничью красно-белых можно за коэффициент 1.16 (82% вероятности).

Напомним, по итогам 12 туров у «Спартака» и «Рубина» в активе по 14 очков, что на 2 балла больше, чем у идущих в зоне стыковых матчей «Сочи» и «Ахмата».

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