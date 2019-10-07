«Торонто» — «Сент-Луис»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» — «Сент-Луис Блюз».
Ставка: тотал больше (5,5) за 1.67.
«Торонто» в этом сезоне пока потерял лишь одно очко в трёх матчах. Это случилось в игре с «Монреалем». «Торонто» вёл со счётом 4:1, но проиграл 5:6 в дополнительное время.
У «Торонто» случился какой-то системный сбой. Что-то у них там потухло на лавке, потухшие глаза. Правда, можно сказать, что и играл второй вратарь. Случился сбой в обороне. «Торонто» не всегда надёжно играет в обороне, и в этом его проблема. Но в целом главный тренер старается это всё убрать.
Понятно, что ставка сделана на атаку. Там очень сильное нападение. Сразу три игрока набрали уже пять очков в трёх матчах. Илья Михеев играет в третьем звене, у него 3 очка. Хорошо играют защитники «Торонто» именно в атаке.
Вижу, что «Торонто» будет от нападения играть у себя дома против «Сент-Луис», действующего обладателя Кубка Стэнли. «Сент-Луис» в двух матчах потерял одно очко. Это была домашняя игра против «Вашингтона», когда поднимали чемпионский баннер. «Сент-Луис» проиграл в овертайме, хотя смотрелся достойно. После этого была победа над «Далласом» со счётом 3:2. То есть «Сент-Луис» борется и сражается. По-прежнему показывает класс. В межсезонье команда не растеряла свой состав. Думаю, что в Торонто «Сент-Луис» навяжет борьбу.
Ещё один интересный вариант. Уже объявлены стартовые составы. Стоит ждать появления первых вратарей. В данной встрече ставить на победу одной из команд — очень рискованное дело. Реально не удивишься, если победит «Сент-Луис» или выиграет «Торонто». Я же предлагаю взять тотал больше 5,5 шайбы за 1,67. «Торонто» будет играть от нападения, и у «Сент-Луиса» есть кому забивать», — говорит Лысенков.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 7 октября 2019
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 6 октября 2019
-
20:40
-
20:00
-
19:20
-
18:40
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00