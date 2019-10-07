Аналитики оценили шансы российских клубов пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

Сразу два российских клуба небезуспешно продолжают борьбу в групповом этапе Лиги чемпионов. Эксперты начали принимать ставки на выход хотя бы одного из них в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира.



С коэффициентом 2.3 (39%) можно поставить на то, что либо «Зенит», либо «Локомотив» смогут занять одно из двух первых мест в своих квартетах. На то, что оба клуба, можно поставить с коэффициентом 1.55 (59%).



Напомним, по итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов более предпочтительные шансы на выход в 1/8 финала имеет «Зенит». За два матча подопечные Сергея Семака набрали четыре очка. У «Локомотива» Юрия Сёмина три очка, при этом следующие два матча им предстоит провести с туринским «Ювентусом».

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