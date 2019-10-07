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Аналитики оценили шансы на вылет клуба Головина во вторую лигу Франции

Аналитики оценили шансы на вылет клуба Головина во вторую лигу Франции
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Крайне неуверенная игра «Монако» на старте чемпионата Франции сезона-2019/20 вынудила букмекеров открыть линию на возможный вылет монегасского клуба во второй по силе французский дивизион.

Потенциальное понижение в классе клуба оценивается коэффициентом 9.0 (10%). На то, что «Монако» сохранит прописку в Лиге 1, можно поставить с коэффициентом 1.03 (95%).

По итогам девяти туров «Монако» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей опережает «Сент-Этьен», идущий на вылет. Интересно, что в предыдущем сезоне монегаски также долгое время шли в зоне вылета, однако в итоге всё же спаслись, опередив «Дижон» на два очка.

Напомним, что в «Монако» выступает один из лидеров сборной России Александр Головин. Хозяином клуба является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

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