Аналитики оценили шансы на возвращение Моуриньо в АПЛ по ходу текущего сезона

С декабря 2018 году один из величайших футбольных тренеров современности Жозе Моуриньо находится без работы. Невыразительная игра грандов английского футбола вынудила букмекеров открыть линию на возможное возвращение «Особенного» в АПЛ.
На то, что португалец возглавит одну из команды Премьер-лиги по ходу сезона-2019/20, можно поставить по коэффициенту 3.55. Коэффициент на то, что клубы обойдутся без помощи Жозе, составляет 1.25.
Напомним, в послужном списке Моуриньо работа в «Челси» и «Манчестер Юнайтед». С лондонским клубом он трижды выигрывал национальный чемпионат и Кубок футбольной лиги, а также по разу Кубок Англии и Суперкубок Англии. С манкунианским клубом Жозе стал победителем Лиги Европы, Кубка футбольной лиги и Суперкубка Англии.
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