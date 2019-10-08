«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» — «Ак Барс».



Ставка: ничья за 3.85.



«Будем считать, что падение «Локомотива» завершилось. Ещё непонятно, начался ли подъём, но по крайней мере в своём нынешнем состоянии ярославцы могут вгрызаться в любой матч с любым соперником. Вопрос: по зубам ли им «Ак Барс»?



В принципе, с казанцами «Локомотив» играет достаточно успешно. Конечно, была определённая просадка в те годы, когда завоёвывался «Кубок Татарина», но в целом ярославцы знали, где у «барсов» кнопка. И это мы положим на одну сторону весов.



На другую чашу ляжет текущая победная серия «Ак Барса», которая длится уже пять матчей. Она была не только домашней, и там были повержены достаточно серьёзные соперники. То есть нынешний «Локомотив», в принципе, не должен составлять для казанцев какую-то неразрешимую проблему. Надо только давить свою линию, не отходя в сторону, и всё будет нормально.



В общем, по всем предматчевым раскладам «Ак Барс» должен победить. Но лично я надеюсь на то, что у «Локомотива» начался подъём. Поэтому команды в основное время сыграют малорезультативную ничью, что-то вроде 1:1, максимум 2:2, а в овертайме или серии послематчевых буллитов ярославцы отожмут у более титулованного соперника второе очко», — полагает Лебедев.



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