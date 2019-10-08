«Нижний Новгород» — «Калев»: прогноз Гомельского на матч Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 «Нижний Новгород» — «Калев».
Ставка: победа «Нижнего Новгорода» с форой (-9.5) за 1.52 или тотал меньше (162,5) за 1.64.
«У тренера «Нижнего Новгорода» Зорана Лукича очень добротный состав. Первая пара защитников — Брэндон Браун и Шавон Льюис — результативная и быстрая. Если надо усилить защиту, есть Иван Стребков, Евгений Бабурин и Георгий Жбанов. Несколько легковесный выбор на позиции маленького форварда: Антон Астапкович и Павел Антипов. Но у этих игроков есть дальние броски.
У мощных нападающих Даррала Уиллиса и Александра Ганькевича отличные навыки борьбы под щитом. Сверхвысокорослые центровые Алек Браун и Александр Винник — у обоих по 215 см. Таким образом, ротация составляет 11 человек. Лукич проводит много замен, предпочитает агрессивную личную защиту. Будет интересно посмотреть, как команда готова к сезону.
«Калев» тренирует латышский специалист Робертс Штелмахерс. В составе только один чистый центровой — британец Райан Ричардс, но ветеран Кристиан Кангур всегда готов его подменить. Два других легионера — разыгрывающий Кайл Виналес (США) и атакующий защитник Айгарс Шкеле (Латвия) — выходят в стартовом составе. Очень опасны в атаке форварды Танел Курбас и Кристиан Китсинг. Назову ещё Стэна Сокка на месте 1-го номера. Вот, собственно, и весь список», — говорит Гомельский.
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