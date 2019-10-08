ЦСКА — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА — «Амур».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-3.5) за 3.4.
«У «Амура» сейчас праздник души и сердца: их победная серия составляет уже три матча. А если учесть тот факт, что Хабаровск в нынешнем сезоне выиграл всего четыре раза, то впору откупоривать шампанское.
ЦСКА такой серией похвастаться не может, хоть и выиграл в девяти последних матчах восемь раз. А вот серии нет – злочинный «Витязь» обломил. И хоть быстренько после этого отдал армейцам первой место и в дивизионе, и в конференции и вообще в КХЛ, настроение подпортить сумел.
То есть, можно даже нагло заявить, что «Амур» является фаворитом. Ну, наверное, если учесть, что в хабаровчане обыгрывали армейцев в августе 2016-го, а пять следующих матчей проиграли с общим счетом 3:18, а в трех последних «междусобойчиках» вообще не смогли забить.
В общем, все идет к тому, что победная серия «Амура» в Москве накроется медным тазом. Причем не просто накроется и даже не просто накроется в основное время. А накроется с хорошим счетом, да как бы еще не всухую. «Плюс 4» ЦСКА просто обязан дальневосточникам привезти, иначе я их перестану уважать», — говорит Лебедев.
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