mousesports — BIG: прогноз на киберспортивный матч ESL Pro League Season 10

8 октября состоится матч группы А турнира ESL Pro League Season 10 Europe между mousesports и BIG.



Ставка: победа mousesports за 1.23.



Mousesports покидали тир-1 сцену на некоторое время, они поменяли состав, поменяли тренера и были на 50 строчке в рейтинге. В таком составе не всегда даже получилась хорошо выступить на тир-2 турнирах, но уже сегодня mousesports входят в 10-ку лучших команд мира. Мышки находятся в хорошей игровой форме, судя по последним результатам. В своей группе европейский коллектив является одним из фаворитов.



BIG очень долго искали свою игру. BIG перестали принимать участие на крупных турнирах, и даже на локальных не всегда удавалось добиваться успеха. Они меняли игроков, подстраивая игру под капитана, но результата не было. Ввиду этого были произведены очередные замены в команде, но уже более глобальные. Коллектив покинули Fatih «gob b» Dayik, который являлся капитаном команды BIG, и его хороший друг Denis «denis» Howell. Надо сказать, что уход этих двух игроков читался и напрашивался уже давно. Наконец-то это случилось. На замену пришёл довольно-таки сильный игрок Owen «smooya» Butterfield, и вернулся Johannes «nex» Maget, который уже не один раз был в составе BIG. Уже новым составом парни выиграли ECS Season 8 Europe Pinnacle Cup Open Qualifier 2 и заняли 2 место в рамках ECS Season 8 Europe Pinnacle Cup. BIG довольно-таки быстро прогрессируют. Чего только стоят их недавние матчи против GamerLegion и forZe, которые закончились победой со счётом 2:0.



Mousesports неплохо смотрелись против топ-2 DreamHack Masters Malmö 2019. Если парни займут 1 место в группе, то сразу же обеспечат себе попадание на лан-финал. OpTic, FaZe и BIG далеко не самые сильные команды на данный момент. Поэтому у мышек есть огромные шансы обыграть всех, начиная с BIG. Однако, если BIG не растеряли форму, то явно смогут навязать борьбу.