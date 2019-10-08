«Вашингтон» — «Даллас»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз».



Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше (4,5) за 2.28.



«Этого поединка мы ждём потому, что форвард Евгений Кузнецов вернётся в состав «Вашингтона», отбыв трёхматчевую дисквалификацию за кокаин. Наконец-то!



Кузя, как застоявшаяся лошадка в стойле, бьёт копытом и рвётся в бой. Если бы можно было спрогнозировать, что он наберёт пару очков за матч, я бы это немедленно сделал.



«Я с нетерпением жду, когда вернусь, — сказал Кузнецов после тренировки, которая состоялась в Арлингтоне в понедельник. – Тяжело смотреть хоккей со стороны. Лето у меня получилось непростым. И я очень хочу снова окунуться в эту предматчевую рутину, вернуть этот процесс, по которому так скучаю. Да, это были всего три пропущенных матча. Но я уже несколько месяцев без хоккея. Последние часы тянулись бесконечно. Так сложилась жизнь, пришлось через это пройти».



Ожидается, что Кузнецов будет играть в третьем звене с Карлом Хагелином и Рихардом Паником. И это только усилит «Вашингтон». Потому что второе звено хорошо укрепил Ларс Эллер, который набрал 3 (0+3) очка и выступает с Якубом Враной (2+1) и Ти Джеем Оши (2+1). В общем, не надо ломать то, что хорошо работает. И мы увидим, что у «Кэпиталз» смогут забить все три тройки, да и защитник Джон Карлсон (0+3) в порядке.



Александр Овечкин играет неплохо, забил пока один гол в трёх матчах, но его обязательно ещё прорвёт. «Вашингтон» без Кузнецова набрал пять очков из шести. Победа в гостях над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ) и «Айлендерс» (2:1), поражение дома от «Каролины» (2:3 ОТ). Команда на ходу.



С другой стороны – «Даллас». Три поражения в трёх матчах на старте, ноль очков. Но обманчиво впечатление, что «Старз» плохи. Все три матча они проиграли с разницей в одну шайбу. Играли с «Бостоном» и «Сент-Луисом» — финалистами последнего розыгрыша Кубка Стэнли. А в третьей встрече их грохнул «Детройт», где покер сделал Энтони Манта. Парень был в ударе.



Пока у «Далласа» спят лидеры: Александр Радулов, Тайлер Сегин, Джейми Бенн на троих набрали лишь одно очко. Но и этот вулкан однажды прорвёт. Вопрос – когда?



Предполагаю, что «Вашингтон» не проиграет в этом матче, а общий тотал составит больше (4,5). Я верю в энтузиазм Кузнецова и в то, что задремавшие форварды Овечкин с Радуловым покажут себя здесь и сейчас», — говорит Лысенков.



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