«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон».



Ставка: каждый период тотал больше (0,5) — нет за 2.5.



«Когда я смотрю на «Нью-Йорк Айлендерс», то больше всего интересуюсь тем, кто там выиграет битву за место в воротах. Понятно, что первый номер пока – Семён Варламов, который перешел из «Колорадо», подписав с «островитянами» четырехлетний контракт на $20 млн.



С ним команда проиграла «Вашингтону» (1:2), Варли отразил 26 бросков. Но есть еще Томас Грайсс – с ним «Айлендерс» победили дома «Виннипег» (4:1), а немец отразил 35 бросков. Интересно, кого теперь главный тренер Барри Тротц отправит в ворота. Предполагаю, это будет все-таки Варламов. Но главный успех голкиперов «Айлендерс» в том, что Тротц выстроил очень хорошую оборонительную систему, когда соперников вяжут уже в средней зоне. Больших звезд в нападении, кроме Мэтью Барзала, там нет. Ньюйоркцы забивают не так много, но пропускают еще меньше.



И тут к ним приезжает «Эдмонтон», где выступает убойная парочка. Немец Леон Драйзайтль в прошлом сезоне набрал 105 очков и забил 50 голов. Это убийственная статистика. Но еще лучше – у Коннора Макдэвида, который забил 41 гол и набрал 116 очков.



Весь прикол в том, что третий бомбардир «Ойлерз» в том сезоне – Райан Ньюджент-Хопкинс, у кого лишь 69 (28+41) очков. То есть «Эдмонтон», грубо говоря, едет по сезону на двухколесном велосипеде: Леон – Коннор – Леон – Коннор… Поэтому из года в год не попадает в плей-офф.



«Ойлерз» начали сезон бодренько: 3:2 дома с «Ванкувером», 6:5 с «Лос-Анджелесом». Но эти соперники без сильной системы, они тоже не попадали в плей-офф. А теперь велосипед «Эдмонтона» может врезаться в монолитную стену.



Исходя из этой логики, считаю, что в этом матче мы не увидим гол в каждом из периодов. Кажется, что одна из двадцатиминуток имеет шанс завершиться со счетом 0:0», — говорит Лысенков.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».



«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон». Прогноз: Варламов остановит Макдэвида Барри Тротц нанесёт «нефтяникам» первое поражение в сезоне.