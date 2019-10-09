Эксперты оценили шансы «Спартака» вылететь в ФНЛ по итогам сезона-2019/20

В 12-м туре РПЛ «Спартак» на выезде уступил «Краснодару» 1:2 и потерпел уже пятое поражение подряд во внутреннем первенстве. До поединка с «быками» красно-белые последовательно уступили «Зениту», «Уралу», «Уфе» и «Оренбургу».

Эксперты не исключают вариант, при котором «Спартак» не сумеет сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона-2019/20. БК ФОНБЕТ предлагает поставить на вылет красно-белых в ФНЛ за 40.0, что соответствует 2,5% вероятности. Противоположное развитие событий оценено коэффициентом 1.01 (97,5%).

После 12 туров «Спартак» имеет в своём активе 14 очков, что на 2 балла больше, чем у идущих в зоне стыковых матчей «Сочи» и «Ахмата». У расположившихся в зоне вылета «Динамо» и «Тамбова» 10 и 8 очков соответственно.

Свой следующий матч в РПЛ «Спартак» проведёт 19 октября на «Открытие Арене» против «Рубина».

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