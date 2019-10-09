«Торпедо» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» — «Витязь».



Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1.5) за 3.55.



«Матч, где, с одной стороны, фаворит очевиден. Но смотреть на этот матч надо с другой стороны.



В хоккее, как и в других игровых видах спорта, есть такое понятие: «Свой клиент». Оно означает, что «свой клиент» может занимать любое место в турнирной таблице, громить всех с двузначными счетами, но в «междусобойчике» он будет демонстративно и образцово-показательно выдран во все дыхательные и пихательные, вывернут наизнанку и повешен для просушки на ворота. В свое время, на заре КХЛ, «Торпедо» было «своим клиентом» для «Атланта», который гонял нижегородцев и в хвост, и в гриву. На протяжении нескольких лет уже богатенький СКА, обклеивший к тому времени свою раздевалку 500-евровыми купюрами в три слоя, был «своим клиентом» для московского «Динамо», которое вытирало о питерцев ноги, как хотело.



Так вот, друзья, «Витязь» и является для «Торпедо» тем самым «своим клиентом». Причём настолько своим, что, скажем, в прошлом сезоне нижегородцы взяли оба «междусобойчика» с общим счётом 10:1. И вообще «автозаводцы» выиграли шесть последних матчей или девять из последних десяти. То есть подмосквичи могут думать о себе всё, что угодно, купаться в славе, причём заслуженной, смотреть в турнирной таблице на нижегородцев сверху вниз, как солдат на вошь, но их в Горьком ничего не спасет.



«Витязь» будет бит, демонстративно, образцово-показательно и в основное время. И, пожалуй, с разницей не менее чем в две шайбы», — говорит Лебедев.



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