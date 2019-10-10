Россия — Шотландия: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве в матче 7-го тура группы I квалификации Евро-2020 сборная России примет национальную команду Шотландии. Встреча начнётся в 21:45 мск.



Букмекеры вполне логично считают фаворитом хозяев поля. Если Россия одолела Шотландию на выезде, то почему бы нашим парням не повторить успех в фартовых «Лужниках»? Чистая победа коллектива Станислава Черчесова идёт за 1.5. Согласитесь, коэффициент не самый впечатляющий, поэтому мы возьмём викторию Дзюбы и компании всухую за более солидные 2.2.



В четырёх последних домашних матчах Россия побеждает и умудряется сохранять свои ворота в неприкосновенности. На указанном отрезке наша команда одолела Турцию 2:0, Сан-Марино 9:0, Кипр 1:0 и Казахстан 1:0. Да, Шотландия представляет собой достаточно серьёзную силу, но в нынешнем отборочном цикле «тартановая армия» пока опережает лишь футбольного карлика и уступает всем остальным.



Коллектив Стива Кларка не забил за две встречи с Бельгией, не смог отличиться на выезде с Казахстаном, да и с Россией гол Шотландии случился лишь благодаря ошибке Гильерме. При поддержке переполненных «Лужников» команда Станислава Черчесова снова погрузится в атмосферу домашнего ЧМ, когда каждый футболист выкладывается на сто процентов и бьётся за страну. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Россия – Шотландия. Прогноз: машину Черчесова не остановить Дзюба поздравит Путина разносом британцев на поле легендарных «Лужников».