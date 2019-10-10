Россия — Шотландия: прогноз Георгия Черданцева на матч квалификации Евро-2020
Телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Россия — Шотландия. Начало встречи — в 21:45 мск.
Ставка: гол Дзюбы за 2.16, победа сборной России и ТБ 2,5 мяча за 2.62.
«Практически не сомневаюсь в победе сборной России. Более того, думаю, что Россия выиграет уверенно по счёту. В Глазго наши долго запрягали, но, когда начали играть на нужных скоростях, разница в классе стала очевидной.
Россия давно не играла в «Лужниках». Думаю, будет полный стадион, так что при такой поддержке и прохладной погоде ноги сами должны вести мяч к чужим воротам. Уверен, что лучше в этом преуспеет сборная России».
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