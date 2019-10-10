Россия — Шотландия: прогноз Валерия Непомнящего на отборочную игру Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч на матч седьмого тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная России сыграет с командой Шотландии.



Ставка: победа России с форой (-1) за 1.94.



«Шотландцы в прошлой игре меня совсем не впечатлили. Наши должны побеждать. Мы лучше и по игре, и по составу. О какой-либо расслабленности в этом матче и речи быть не может. В таких играх сборная играет за свою репутацию.



У нас хорошая конкуренция сейчас в составе, все будут стараться проявить себя. Что касается ротации, я думаю, это тот матч, в котором нужно отыграть максимально хорошо, чтобы окончательно решить задачу. А потом уже можно экспериментировать, давать кому-то отдохнуть. Думаю, что наши должны побеждать с разницей в два мяча», — говорит Непомнящий.



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