Россия — Шотландия: прогноз Дмитрия Шнякина на отборочную игру Евро-2020

Популярный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 7-го тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная России сыграет с командой Шотландии.



Ставка: сухая победа России за 2.2.



«Национальная сборная России, окончательно перешедшая из мемов в объект любви, но пока что не поклонения, играет отборочный матч Евро-2020 в «Лужниках» против команды Шотландии. Наверное, не так уж и много сомнений в том, что наши победу одержат. Но надо что-то нахимичить, что-то выдумывать, чтобы коэффициент был побольше.



Хочется отметить, что сборная России играет очень собранно, сконцентрированно. Особенно это касается домашних матчей. Здорово действует связка центральных защитников Семёнов — Джикия. Очень просто, надёжно и ничего не выдумывая. При этом хороши опорные полузащитники. Судя по всему, сыграют Баринов с Оздоевым, они это заслужили, оба в огненной форме. В матчах за сборную ребята отрабатывают на все 146%.



Плюс ко всему, сборная Шотландии не результативная, всего лишь пять голов в шести матчах отборочного цикла. В гостях шотландцы забивали только в ворота Сан-Марино, а вот наша команда дома ещё не пропускала. Понимаете, к чему я клоню?



Сухая победа сборной России, победа без пропущенных голов с коэффициентом. Это мой прогноз», — говорит Шнякин.



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