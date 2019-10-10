Россия — Шотландия: прогноз Виктора Гусева на отборочную игру Евро-2020

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч на матч седьмого тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная России сыграет с командой Шотландии.



Ставка: обе забьют за 2.43.



«Положение в группе у нашей команды как никогда хорошее. Сборная России показывает высокий класс, вряд ли мы уже что-то сможем противопоставить Бельгии, которой уступили в первом матче со счётом 1:3. Но все остальные встречи были выиграны. Как итог — уверенное второе место. Класс позволяет говорить о том, что вторая строчка будет нашей и в конце отборочного цикла.



Кстати, при определённых обстоятельствах уже в «Лужниках» мы можем обеспечить себе выход в финальную часть Евро-2020. Наши будут это знать и будут стараться завоевать такие нужные три очка.



Шотландия дома сыграла не очень хорошо против сборной России. В кои-то веки все увидели, что класс нашей команды выше. Дзюба набирает форму, ему бы ещё найти такой же вариант сотрудничества, как с Сердаром Азмуном в «Зените». Но и без этого Дзюба хорош в подыгрыше.



У Шотландии есть свои козыри, которые они могут предъявить. Особенно вот в такой отчаянной игре, потому что Шотландии нечего терять. Несмотря на то что матч пройдёт в Москве, шотландцы пойдут вперёд. Сборная России может даже попробовать сыграть вторым номером, чтобы подловить соперника на контратаке. Уверен, что гости полезут на наши ворота.



Думаю, что болельщиков ждёт весёлая игра на встречных курсах. Хотя шотландцам с психологической точки зрения будет играть сложно. И Шотландия — далеко не лучшая команда по игре в гостях. Дома они традиционно сильнее, чем на выезде. Говоря о том, что у Шотландии практически нет шансов на выход на Евро, стоит отметить, что в Лиге наций эта команда заняла первое место в группе и возможность попасть на чемпионат Европы с этой стороны остаётся.



Напомню, что сборная России дома вообще не пропускает. 1:0 с Казахстаном, 1:0 с Кипром и 9:0 с Сан-Марино. С такими исходными данными мы подходим к матчу. В этой игре на встречных курсах я не буду ставить на победу одной из команд, а выберу вариант «обе забьют» с коэффициентом 2,43», — сказал Гусев.



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