Россия — Шотландия: прогноз Ильи Казакова на отборочную встречу Евро-2020

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч седьмого тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная России сыграет с командой Шотландии.



Встречу покажет Первый канал, прямая трансляция начнётся в 21:35 мск, а стартовый свисток раздастся в 21:45.



Ставка: сухая победа России за 2.2 или Россия выиграет в обоих таймах за 3.95.



«Я жду от этого матча уверенной победы сборной России, причем она будет одержана в каждом из таймов. При этом думаю, что игра должна получиться верховой, потому что шотландцы — не те футболисты, которые будут сдерживать себя, и у них не тот тренер, который заставит их сыграть в закрытый футбол. В игре на встречных курсах, мне кажется, наша команда должна доминировать.



В «Лужниках» будет невероятная поддержка, ведь Москва соскучилась по сборной. Матчей с её участием давно не было в столице. Единственное, что может волновать Черчесова, — состояние Марио Фернандеса, который пока занимается по индивидуальной программе. Думаю, что врачи сборной поставят его на ноги к предстоящей игре.



Мой прогноз — победа сборной России, причём всухую. Россияне выиграют оба тайма, тотал меньше 2,5 гола. Обобщает всё это ставка на точный счёт — 2:0 в пользу нашей команды».



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