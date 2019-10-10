ЦСКА — «Бавария»: прогноз Владимира Гомельского на матч Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2019/20 «Нижний ЦСКА — «Бавария».



Ставка: тотал меньше (158.5) за 2.85 или тотал ЦСКА меньше (87.5) за 2.09.



«ЦСКА потерпел уже второе поражение в Единой лиге ВТБ на старте сезона: «армейцы» уступили питерскому «Зениту». Защита ЦСКА выглядела очень плохо. Много ошибались при сменах на заслонах Боломбой, Хиллиард, Ухов и Клайберн. Из-за этого хромала подстраховка.



Соперник этим пользовался, забив несколько мячей прямо из-под кольца. Плюс к этому «Зенит» показал отличный процент попаданий из-за дуги. ЦСКА необходимо наладить игру в обороне против такой дисциплинированной и мощной команды, как «Бавария».



В составе немецкого клуба нет слабых мест. Выделю новичка Евролиги центрового Грега Монро, приехавшего прямо из НБА. Кроме того, у тренера Деяна Радоньича есть несколько отличных снайперов на позициях от 1-го до 3-го номеров: Маодо Ло, Нихад Дедович, Томас Брэй, Петтери Копонен, Владимир Лучич.



Понятно, что одновременно все они на площадке не будут появляться, но давление с периметра могут создать сильное. А за счёт Монро или его французского сменщика Лессора особенно не подстрахуешь. Проблемы перед этой игрой у Димитриса Итудиса очевидные», — полагает Гомельский.

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