Бразилия — Сенегал: прогноз Игоря Кытманова на товарищеский матч

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на международный товарищеский матч сборных Бразилии и Сенегала.



Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.65.



«Матч состоится в Сингапуре, но бразильцам не привыкать ездить по миру — не знаю, как насчёт сборной Сенегала. Африканцы будут в первую очередь исходить из своей атаки, которую возглавляет форвард «Ливерпуля» Садио Мане. Но и у бразильцев будет оптимальный состав. Неймар находится в прекрасной форме, должен выйти и Габриэл Жезус.



Команда Тите, напомню, неожиданно уступила в товарищеской встрече перуанцам (0:1). Это поражение стало первым для пентакампеонов после чемпионата мира. И ранее была ничья против Колумбии. Поэтому бразильцы должны быть серьёзно настроены на игру с Сенегалом.



И Бразилия, конечно, фаворит, даже несмотря на то что и у африканцев в составе есть статусные игроки. Поражение от перуанцев считаю случайным.



Ставка на Бразилию с форой (-1) за 1.65 считаю оптимальной», — говорит Кытманов.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».