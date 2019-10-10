Казахстан — Кипр: прогноз Егора Титова на отборочную игру Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч на матч седьмого тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная Казахстана сыграет с командой Кипра.



Ставка: Казахстан не проиграет и тотал больше (2.5) за 3.1.



«Прямо сейчас я нахожусь в турецком Белеке, здесь проходит турнир «Фестиваль футбола». Сюда приехали бывшие профессиональные футболисты из России, стран СНГ, Европы. Много громких имен. Помимо прочих есть и казахские ребята. Я специально пообщался с ними о предстоящем матче (к тому же я сам играл в Казахстане, знаю их чемпионат неплохо). Могу сказать точно, что казахи будут умирать на поле, биться до последнего. Они сделают всё, но Кипру проиграть не должны.



Если посмотреть игры Казахстана, то мы увидим, что команда Михала Билека уверенно чувствовала себя против Шотландии (победа 3:0) и против Сан-Марино (4:0). Потом, правда, те же 7 безответных мячей они пропустили от наших и от бельгийцев. Но с Кипром сыграли на выезде прилично (1:1). Ставлю на то, что Казахстан не проиграет и ТБ (2,5)», — говорит Титов.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».