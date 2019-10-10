Россия — Шотландия: прогноз Егора Титова на отборочный матч Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч 7-го тура группы I квалификации Евро-2020, в котором сборная России сыграет с командой Шотландии.



Встречу покажет Первый канал, прямая трансляция начнётся в 21:35 мск, а стартовый свисток раздастся в 21:45.



Ставка: победа России с форой (-1) за 1.9.



«Перед выездом нашей сборной в Глазго мы все опасались шотландцев. Шотландия представлялась грозным соперником. Но, как все мы пониманием, шотландцы уже не те, какими были 15-20 лет назад. Давно миновали времена тех грозных ребят из «Селтика» и «Рейнджерс», и сейчас эту команду необходимо оценивать по-другому.



Перед матчем 6 сентября в Глазго я ставил на то, что мы как минимум не проиграем этот матч (и был прав). А сейчас мы играем дома, в «Лужниках», будет полный стадион. Если Шотландия давно потеряла имидж грозной команды, то Россия при Черчесове проявляет себя хорошо. Нужно отдать должное тренерскому штабу, при Станиславе Саламовиче команда выглядит очень неплохо. Поэтому я ставлю фору на наших ребят Ф1 (-1)», — говорит Нагучев.



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