«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» — «Сочи».



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 1.8.



«Соперники в нынешнем сезоне уже встречались. Было это в Ярославле, в третьем туре, «Локомотив» одержал первую победу в сезоне после двух домашних поражений. И, собственно говоря, это сочинцы не позволили сразу же спустить Крейга Мактавиша с лестницы и заставили его еще немного помучиться. А вместе с ним и всем ярославским болельщикам. Мучения эти не завершились до сих пор, но теперь впереди забрезжила хоть какая-то надежда.



У южан ведь тоже нынче все не слава Богу. Проиграны шесть из семи последних матчей, а в седьмом они отскочили в овертайме. Особого просвета нет, и заваливают сочинцы в основном концовки, что ненавязчиво намекает на проблемы с физикой. Прежний «Локомотив» сожрал бы твкой «Сочи» вместе со шнурками, но нынче не те времена, поэтому игра в Ярославле будет взаимоизнуряющей на измор.



Думается, что минимальную победу хозяева все-таки выжмут. Это супротив «Ак Барса» ярославцы не тянут, а против «Сочи», должны сработать. Опять-таки статистика приходит на помощь ярославцам: у них в «междусобойчиках» более чем двукратное преимущество по победам и почти двукратное – по шайбам. Да и четыре последних матча в регулярном чемпионате «Локомотив» выиграл.



«Локомотив» победит. Точнее не победит, а выстрадает победу. С минимальным преимуществом, зато в основное время», — говорит Лебедев.



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