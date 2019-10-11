«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 11 октября, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани встретится с ЦСКА. Начало — в 19:00 мск.



Букмекеры считают «армейцев» фаворитом, что вполне логично. Состав у них действительно крепче, но давать на их победу в основное время меньше двойки немного странно. «Ак Барс» сейчас в полнейшем порядке – шесть побед подряд. На своём льду он до сих пор не потерял ни одного очка – шесть побед в основное время из шести возможных при разнице шайб 20-8.

Словом, мы бы сыграли по коэффициенту и выбирали между итоговой П1 за 2.55 и лобовой ничьей за 3.90. Мотивация простая: баланс сил сопоставим («армейцы» сильнее по составу, «барсы» играют дома), но казанцы до сих пор ни разу не добрались до овертайма, хотя уже шесть раз побеждали или проигрывали с разницей в одну шайбу.

Кроме того, в 16 предыдущих очных встречах лишь раз требовалось дополнительное время. Маловато будет. Последний аргумент в пользу возможного овертайма не имеет ничего общего с регрессией к среднему значению, логикой и статистикой, а потому его не стоит воспринимать всерьёз. Дело в том, что осенью мы не так часто видим матчи уровня плей-офф. И каждый из них становится маленьким праздником. Так пусть он продлится не ровно 60 минут, а хотя бы немного подольше. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!