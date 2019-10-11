Португалия — Люксембург: прогноз Константина Генича на отборочную игру Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич дал прогноз на матч седьмого тура группы В квалификации Евро-2020, в котором сборная Португалии сыграет с командой Люксембурга.



Ставка: победа Люксембурга с форой (+3) за 1.88 или тотал 2-го тайма больше (1) за 1.87.



«Здесь всё понятно по раскладу сил. Здесь одна из интриг, что Криштиану Роналду продолжает находить для себя какие-то цели и приоритеты: помимо общенациональных по выходу на чемпионат Европы, безусловно, есть ещё и какие-то персональные задачи перед Криштиану.



И после четырёх мячей, забитых в ворота Литвы, он ещё приблизился к Али Даеи (лучшему бомбардиру среди национальных сборных мира). Я думаю, что сейчас для Роналду приоритетная цель — смотреть туда, где был иранец: у него 109 мячей, а у Криштиану 93, то есть осталось всего 16. Ну и такие матчи с карликами — это хороший вариант для португальца пополнить голевой запас.



Но надо учитывать, что впереди через несколько дней у сборной Португалии решающий матч отбора с Украиной на выезде, и понятно, что его команда будет держать в уме.



Сборная Люксембурга — это карлик, но в последнее время команда играет очень неплохо и редко кому проигрывает больше чем с разницей в два мяча.



Скорее всего, и здесь португальцы выиграют, но я бы сыграл от Люксембурга с форой (+3). Я думаю, что много забить Португалия вряд ли будет стремиться. Криштиану — да (хотя кто знает, даст ему сыграть Сантуш или нет), но у люксембуржцев сейчас команда выстроенная, которая может упереться.



Поэтому фора (+3) на Люксембург за 1,88. Ну и в первом тайме андердог ещё может поупираться, а во втором, конечно, класс португальцев скажется — как это было с Литвой и Сербией. Поэтому я бы ещё рассматривал вариант «второй тайм результативнее первого» за 1,87», — говорит Генич.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Криштиану Роналду всё ближе к покорению вечного рекорда. Ставим на португальца В ближайшие годы Роналду станет величайшим, а Месси запомнят как игрока одной команды.