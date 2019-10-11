Чехия — Англия: прогноз Ильи Казакова на отборочную встречу Евро-2020

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч седьмого тура группы А квалификации Евро-2020, в котором сборная Чехии сыграет с командой Англии.
Ставка: обе забьют за 2.0 или Чехия забьёт за 1.75 или Англия выиграет в обоих таймах за 3.4.
«Это противостояние команд, которые вроде бы находятся рядом в турнирной таблице группы, но при этом англичане в разы сильнее. Это доказал и матч в Великобритании, когда чехи были просто сметены. Выяснилось, что сборная Чехии в принципе не умеет играть против конкурентов на выезде. Они даже в Косово проиграли недавно, хотя идут в группе вторыми.
Тем не менее я думаю, что дома чехи столкнутся со сложностями. Стадион будет ждать от них более смелой и агрессивной игры. Англичане хороши не только в позиционном нападении, но и в контратаках. Поэтому я ставлю на то, что Англия откроет счёт в матче, будет тотал больше 3,5 гола, ну и чехи всё-таки один мяч забьют — то есть обе команды сумеют отличиться. Ну и также я считаю, что англичане победят не только во всём матче, но и в каждом из таймов», — говорит Казаков.
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