Исландия — Франция: прогноз Валерия Непомнящего на отборочную встречу Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч седьмого тура группы Н квалификации Евро-2020, в котором сборная Исландии сыграет с командой Франции.



Ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.7.



«В этом матче для меня явным фаворитом, конечно, является сборная Франции, даже несмотря на то что они играют против полюбившейся всем сборной Исландии. Всё-таки уровень команд сильно отличается. Французы сейчас в полном порядке, поэтому они не потеряют очков в гостевом матче.



Вряд ли Исландия доставит проблемы действующим чемпионам мира. Да, у исландцев много игроков сейчас выступает за границей, в том числе в России, но их уровень несопоставим с французами. Для меня даже сомнительно, что исландцы забьют хотя бы один мяч. Хотя на это всегда есть шанс у любой команды.



Франция же способна забить больше двух мячей. Не будет никакой недооценки у Франции, всё-таки это авторитетная команда с игроками очень хорошего уровня. Это игра, которая много решает в турнирном положении. И Франции важно победить, чтобы решить все вопросы по выходу в финальную часть Евро-2020.



Получил травму основной вратарь французов Уго Льорис, но я не думаю, что это серьёзная потеря для команды. Если бы не было важного центрального защитника или, например, Гризманн и Мбаппе пропускали матч одновременно, тогда да, был бы минус для Франции (Мбаппе не сыграет с Исландией из-за травмы. — Прим. «Чемпионата»)



У Гризманна почти понятно, почему не складываются дела в «Барселоне». Там был сложный переход, не совсем, видимо, получаются отношения в команде. Но сборная — это другая ситуация. Во французской команде он сыгран с партнёрами и должен сыграть на своём уровне. Ситуация в клубе может мотивировать его на успешную игру в сборной», — говорит Непомнящий.



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Исландия – Франция. Прогноз: статистика — наше всё В матчах между «викингами» и «трёхцветными» регулярно проходит одна и та же ставка.