Португалия — Люксембург: прогноз Романа Гутцайта на отборочную встречу Евро-2020

Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 7-го тура группы В квалификации Евро-2020, в котором сборная Португалии сыграет с командой Люксембурга.



Ставка: победа Люксембурга с форой (+3) за 1.99.



«Многие до сих пор считают Люксембург командой-карликом, которая мало на что способна. Но результаты этой команды в отборочном цикле говорят об обратном. Люксембург достаточно часто забивает — в среднем по голу за игру. При этом и пропускает он не очень много. Ещё ни разу Люксембург не проигрывал крупно,



А вот португальцы ещё никого крупно не обыгрывали. Да, была игра, в которой они забили четыре мяча в ворота Сербии, но там действующие чемпионы Европы и пропустили два гола.



Кроме того, если заглянуть в календарь, то можно увидеть, что через несколько дней после Люксембурга у Португалии будет очень непростой выезд в гости к сборной Украине, которая в настоящий момент лидирует в группе. Поэтому, если мы говорим о распределении сил, то думаю, что португальцы попытаются их немного поберечь именно под матч с Украиной.



А в игре с Люксембургом Португалия попытается добиться победы малой кровью. Мой прогноз», — говорит Гутцайт.



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