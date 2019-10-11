Португалия — Люксембург: прогноз Романа Гутцайта на отборочную встречу Евро-2020

Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 7-го тура группы В квалификации Евро-2020, в котором сборная Португалии сыграет с командой Люксембурга.
Ставка: победа Люксембурга с форой (+3) за 1.99.
«Многие до сих пор считают Люксембург командой-карликом, которая мало на что способна. Но результаты этой команды в отборочном цикле говорят об обратном. Люксембург достаточно часто забивает — в среднем по голу за игру. При этом и пропускает он не очень много. Ещё ни разу Люксембург не проигрывал крупно,
А вот португальцы ещё никого крупно не обыгрывали. Да, была игра, в которой они забили четыре мяча в ворота Сербии, но там действующие чемпионы Европы и пропустили два гола.
Кроме того, если заглянуть в календарь, то можно увидеть, что через несколько дней после Люксембурга у Португалии будет очень непростой выезд в гости к сборной Украине, которая в настоящий момент лидирует в группе. Поэтому, если мы говорим о распределении сил, то думаю, что португальцы попытаются их немного поберечь именно под матч с Украиной.
А в игре с Люксембургом Португалия попытается добиться победы малой кровью. Мой прогноз», — говорит Гутцайт.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 11 октября 2019
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 10 октября 2019
-
20:15
-
19:40
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00