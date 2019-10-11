Чехия — Англия: прогноз Александра Елагина на отборочную встречу Евро-2020

Футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 7-го тура группы А квалификации Евро-2020, в котором сборная Чехии сыграет с командой Англии.
Ставка: тотал больше (2,5) за 1.81.
«Должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы команда Гарета Саутгейта не смогла пройти в финальную стадию турнира. Англия катком проходится по всем соперникам. Те же чехи в самом начале попали под Англию на “Уэмбли”, где были разбиты со счётом 0:5. Там были голы на любой вкус: пенальти, автогол, хет-трик Рахима Стерлинга.
Хозяевам из Праги отступать некуда. Они приговорены побеждать. Чехия опережает Косово, основного соперника за второе место, всего лишь на одно очко. Притом что Чехия и Косово провели по пять матчей, тогда как Англия всего четыре. Интересно, что предстоящий поединок для обоих соперников будет первым в Праге. Три матча до этого между ними приходили в Англии. Я говорю именно три матча, с того момента, как Чехия стала выступать самостоятельно. Я не беру результаты сборной Чехословакии.
Тренер сборной Чехии Ярослав Шелгавый работает в этой команде с сентября прошлого года, сделал ставку на опытных игроков. Средний возраст чешской сборной — 27 лет. Англичане моложе на два года, но при этом показывают фантастические результаты. В сборную Чехии приглашены футболисты, играющие в чемпионатах Германии, России, Испании, Италии, Турции. А вот у англичан всего лишь два легионера — Санчо из дортмундской “Боруссии” и Триппьер из мадридского “Атлетико”.
Думаю, что в родных стенах чехи дадут бой британцам. В конце концов, отступать им некуда. Победа над Англией — это всегда очень почётно. Однако я не буду рисковать и ставить на их победу. Я буду делать свою ставку на голы», — говорит Елагин.
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