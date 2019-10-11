Уругвай — Перу: прогноз Жорди Гратакоса на отборочный матч Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на товарищеский матч между сборными Уругвая и Перу.



Ставка: победа Уругвая за 1.82 или тотал меньше (2.5) за 1.74.



«Матчи между южноамериканскими сборными не бывают товарищескими, это всегда принципиальные противостояния со своей историей. В этом матче Уругвай постарается поквитаться с Перу за вылет из летнего Кубка Америки. Тогда перуанцы победили в серии пенальти и вышли в полуфинал. Затем они дошли до финала и стали главным открытием турнира.



Реванш брать придётся без своих лидеров атаки — Суарес и Кавани остались в своих клубах залечивать болячки. Интересно увидеть, кто выйдет в атаке в отсутствие топ-звёзд. Скорее всего, обязанность забивать голы будет возложена на форварда «Жироны» Кристиана Стуани.



У Перу тоже не всё в порядке с составом. Не ясно, будет ли играть лучший бомбардир Паоло Герреро, получивший травму на недавней тренировке в клубе. До сих пор восстанавливается Фарфан.



Думаю, этот матч важнее для Уругвая, так как эта команда захочет взять реванш. Но голов будет забито не много, учитывая потери в атаке с обеих сторон и то, что игра в обороне — козырь обеих сборных. Рискну поставить на точный счет — 1:0 в пользу Уругвая».



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