«Зенит» — «Барселона»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2019/20 «Зенит» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-7.5) за 1.81 или тотал меньше (152,5) за 2.95.



«Зенит» воодушевлён победой над ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ. В той игре «Зенит» Жоана Пласы показал хорошо организованную оборону и отличный процент реализации дальних бросков. Очень хорошо сыграл основной центр команды Колтон Айверсон, ставший стержнем защиты и отлично действовавший на подборе.



Отлично выглядел периметр: Воронов, Понкрашов, Ренфро, Альбиси и Холлинс. Команда гораздо хуже защищалась, когда вместо Айверсона появился Балашов. Но в целом рисунок игры в позиционном нападении был отчётливым и очень разумным.



«Барса» в первом туре одержала гостевую победу. Интересно, что тренер Светислав Пешич выпустил высокую пятёрку, в которой Никола Миротич выполнял функции лёгкого форварда, а Кори Хиггинс — разыгрывающего. Но это-то понятно: основной разыгрывающий Кевин Пангос и его сменщик По Рибас травмированы.



Партнёрами по стартовому составу были Ханга, Клавер и центровой Дэвис. Вся команда агрессивно защищалась, отлично боролась за подборы и много двигала мяч в позиционном нападении. Не все игроки, выходящие на замену (Абринес, Томич, Курич), были результативны, но общее впечатление было благоприятным», — говорит Гомельский.



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