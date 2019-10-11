Чехия — Англия: прогноз Владислава Радимова на отборочную встречу Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 7-го тура группы А квалификации Евро-2020, в котором сборная Чехии сыграет с командой Англии.



Ставка: тотал меньше (2,5) за 2.03.



«Для Чехии в этом матче даже ничья будет хорошим результатом. Поэтому прежде всего она будет играть строго в обороне. Чехи в этой группе будут бороться за попадание на чемпионат Европы со сборной Косова. Думаю, что именно они и займут второе место в этой группе. У них более сбалансированная команда, и по подбору игроков они выглядят предпочтительнее, чем Косово. После неудачного первого матча с Англией (0:5) чехи проведут работу над ошибками и в этом матче сыграют более надежно. Сомневаюсь, что Чехия забьёт, но и англичанам забить будет очень сложно. Даже пропустив один мяч, такие команды, как Чехия, сразу не раскрываются, а продолжают гнуть свою линию.



Англия – лидер группы. Выиграла все свои матчи, мало пропускает, за исключением матча с Косово. У команды хорошая оборона, поэтому много голов в этом матче ожидать не стоит. Харри Кейн забивал во всех четырёх матчах этого отборочного турнира. В матче с Чехией, думаю, эта серия прервётся. После последних неудачных матчей «Тоттенхэма» Кейн будет не в лучшем состоянии», — говорит Радимов.



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