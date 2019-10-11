Чехия — Англия: прогноз Владислава Радимова на отборочную встречу Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 7-го тура группы А квалификации Евро-2020, в котором сборная Чехии сыграет с командой Англии.
Ставка: тотал меньше (2,5) за 2.03.
«Для Чехии в этом матче даже ничья будет хорошим результатом. Поэтому прежде всего она будет играть строго в обороне. Чехи в этой группе будут бороться за попадание на чемпионат Европы со сборной Косова. Думаю, что именно они и займут второе место в этой группе. У них более сбалансированная команда, и по подбору игроков они выглядят предпочтительнее, чем Косово. После неудачного первого матча с Англией (0:5) чехи проведут работу над ошибками и в этом матче сыграют более надежно. Сомневаюсь, что Чехия забьёт, но и англичанам забить будет очень сложно. Даже пропустив один мяч, такие команды, как Чехия, сразу не раскрываются, а продолжают гнуть свою линию.
Англия – лидер группы. Выиграла все свои матчи, мало пропускает, за исключением матча с Косово. У команды хорошая оборона, поэтому много голов в этом матче ожидать не стоит. Харри Кейн забивал во всех четырёх матчах этого отборочного турнира. В матче с Чехией, думаю, эта серия прервётся. После последних неудачных матчей «Тоттенхэма» Кейн будет не в лучшем состоянии», — говорит Радимов.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 11 октября 2019
-
18:40
-
18:17
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 10 октября 2019
-
20:15
-
19:40
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45