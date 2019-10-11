Исландия — Франция: прогноз Жорди Гратакоса на отборочный матч Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 7-го тура группы Н квалификации Евро-2020, в котором сборная Исландии сыграет с командой Франции.
Ставка: победа Франции с форой (-1,5) за 2.2 или Франция забьёт в обоих таймах за 2.35.
«Последние пять лет Исландия добивалась блестящих результатов и многих восхищала своей игрой. Такой подъём у маленьких стран возможен только при совпадении множества факторов. В случае с Исландией лидеры команды одновременно находились на пике своих карьер. Но этот этап проходит, Исландия не может добиваться таких результатов на протяжении долгого времени.
И мы уже наблюдаем спад: в прошлом туре квалификации Исландия неожиданно проиграла Албании 2:4. Теперь попадание на Евро-2020 под угрозой. Исландия – третья в группе, позади Турции и Франции. И чтобы сохранять шансы на второе место, нужно брать очки в матче с чемпионами мира.
Вряд ли Исландии это удастся. Нынешняя сборная Франции – это почти та же команда, что выиграла в прошлом году чемпионат мира в России. За исключением того, что травмирован Поль Погба. Но другие лидеры – Гризманн, Канте и Мбаппе – в строю (Мбаппе не сыграет с Исландией из-за травмы. — Прим. «Чемпионата»). Франция сама должна побеждать. Она уступила Турции и сейчас находится лишь на второй строчке в группе. Сейчас команда полностью мотивирована перед решающими матчами в группе, шанса на недооценку соперника просто нет.
Поэтому Франция победит — и сделает это уверенно. Мой прогноз – победа гостей с разницей как минимум в два мяча, а также как минимум один гол Франции в каждом из таймов», — говорит Гратакос.
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