Чехия — Англия: прогноз Чарли Николаса на матч квалификации Евро-2020

Бывший форвард ряда шотландских и английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Чехия — Англия. Начало встречи — в 21:45 мск.



Ставка: точный счёт 1:1 за 8.00.



«Это лучшие сборные из группы А, и это игра, в которой у Чехии будут шансы. Гарри Кейн сейчас совсем не в форме, у «Тоттенхэма» всё валится из рук. Гарет Саутгейт имеет много вариантов. Он имеет возможность довериться Маунту и Абрахаму, а может выставить более опытный состав с Рахимом Стерлингом, Кейном и Джейдоном Санчо впереди.

У гостей будет небольшое преимущество, но центральные защитники Англии могут оказаться проблемой. Какая пара выйдет в центре обороны? Джон Стоунз травмирован, а Гарри Магуайр не в лучшей форме, так что это может быть проблемой".

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.