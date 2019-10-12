Лихтенштейн — Армения: прогноз Нобеля Арустамяна на отборочную игру Евро-2020

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Лихтенштейн — Армения.

Ставка: победа Армении и обе забьют за 2.86.



«Цель армян пробиться на Евро ещё может осуществиться, есть реальный шанс. Если Армения сумеют обыграть Лихтенштейн и удачно сыграть с финнами, это будет невероятно круто, и они заберутся на второе место.

Другое дело, что есть проблема — отсутствие травмированного Генриха Мхитаряна. Что касается хороших новостей, то появляется Адамян — если не звезда, то очень качественный игрок, который забивает в Бундеслиге «Баварии». Есть и другие футболисты, которые тоже себя неплохо проявляют. Тот же Карапетян из РПЛ. Поэтому надежда есть.

Но Лихтенштейн — это, конечно, не Сан-Марино и не Мальта, эта команда поинтереснее. Но, с другой стороны, это и не Люксембург, который в последнее время добился внушительного прогресса. Поэтому я бы взял «победу Армении и обе забьют».



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