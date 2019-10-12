Италия — Греция: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Италия — Греция.

Ставка: победа Италии и тотал больше 2,5 гола за 1.76.



«Итальянцы набрали сумасшедший ход, в этом отборочном цикле обыгрывают всех. Команда молодая, потенциал огромный, много футболистов, которые мотивированы играть в сборной Италии. Манчини ставит атакующий футбол. И всё вместе это восхищает и настраивает на оптимизм итальянских болельщиков.

Что касается Греции, то эта сборная провалила турнир, и шансов выйти из группы практически не осталось. Они умудрились проиграть почти всем, даже сборной Армении дома.

Поэтому здесь все понятно: итальянцы должны матч выигрывать. Если у них будет правильный настрой, я не удивлюсь, если пройдёт ставка на победу Италии и тотал больше 2,5 гола».

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