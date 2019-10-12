Норвегия — Испания: прогноз Егора Титова на отборочный матч Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Норвегия — Испания.



Ставка: победа Испании с разницей в один мяч за 3.40.



«В данный момент я нахожусь в Турции на футбольном турнире. Сюда приехали бывшие профессиональные футболисты из России, стран СНГ, Европы. Много громких имен. Это удобно, когда можешь поговорить о матче Казахстана с казахстанцами, а о матче Испании — с испанцами. Вместе со мной тут играют такие легенды сборной Испании, как Гаиска Мендьета и Фернандо Морьентес. Пользуясь случаем, не мог не спросить их об игре с Норвегией.

Ребята уверены, что с норвежцами никаких проблем возникнуть не должно. Норвегию они не воспринимают как серьёзного соперника. Да, лет 15 назад норвежцы были интересны, но сегодня всё иначе. Думаю, этим и объясняется результат первого матча, когда испанцы выиграли в один мяч, забив пенальти за 20 минут до конца встречи. Будь они более настроены бороться, результат был бы другим. А так, у Норвегии есть возможность проявить себя, но победа останется за фаворитом. Ставлю на победу Испании с разницей в один мяч».



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