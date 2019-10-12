Норвегия — Испания: прогноз Владислава Радимова на отборочную игру Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Норвегия — Испания.

Ставка: обе забьют за 2.05, ТБ 2,5 мяча за 1.92.



«Первый матч этих команд в группе завершился победой Испании (2:1). В нём испанцы владели мячом, но норвежцы не оборонялись всеми силами, а старались играть в контригру. У норвежцев будут две фигуры в центре поля, которые могут оказать противодействие. В первую очередь это Матиас Норманн из Ростова, которого я считаю сильнейшим опорным полузащитником чемпионата России. У нас в чемпионате вести игру центральному полузащитнику очень тяжело, так как многие команды играют в закрытый футбол, а Норманн выделяется в этом плане. Плюс у норвежцев есть Эдегор, который в Испании был признан лучшим футболистом сентября в «Реале Сосьедад». Атакующий потенциал у норвежцев есть, а то, что испанцы не забьют, сложно представить.

В этом матче есть два варианта: обе забьют и тотал больше. Норвегия забьёт, это очевидно, потому что у испанцев есть проблемы в обороне. А у Норвегии есть футболисты, которые могут забить. А то, что испанцы забьют, это априори понятно.

Не думаю, что будет недооценка со стороны испанской сборной. Если будет произведена ротация и какому-нибудь футболисту молодого поколения доверят место в составе (а на эту позицию претендуют три-четыре человека), то он вряд ли будет валять дурака. Никакого волнения у испанцев также не будет после шести побед в группе. Наоборот, они будут доказывать, что имеют право на место в составе. От испанцев ждать какого-то снисходительного отношения точно не стоит. Если в составе сборной Испании кто-то сыграет не очень, то на следующий матч он может не попасть. Уверенность в своих силах даст право легче играть в этом матче. Путёвка на Евро у них в кармане.

Норвегию я бы назвал главным фаворитом в борьбе за второе место в группе. Румыния мне совершенно не нравится, это команда невысокого уровня. Пока понять ситуацию в группе невозможно, всё решится в последних матчах отборочного турнира».



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