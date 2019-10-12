Босния и Герцеговина — Финляндия: прогноз Владислава Радимова на отбор Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Босния и Герцеговина — Финляндия.
Ставка: Босния и Герцеговина победит за 2.21.
«Босния и Герцеговина дома всегда играет хорошо, и состав у команды крепкий. Думаю, полный стадион придёт поддержать национальную сборную и футболисты постараются не разочаровать своих болельщиков. Несмотря на то что Эдин Джеко пропустит матч, Босния является фаворитом.
Для меня Финляндия — больше хоккейная страна, чем футбольная. Да, они хорошо проводят этот отборочный турнир, одержав победу во всех играх, кроме матчей с Италией. Думаю, что финны не будут играть в открытый футбол, мы увидим вязкую игру с малым количеством моментов. В домашнем матче Финляндия одержала победу над боснийцами, но на выезде им будет очень непросто. Не верю, что финны смогут набрать очки в этом матче».
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