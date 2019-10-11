Россия U21 — Польша U21: прогноз Евгения Ловчева на отборочный матч Евро-2021

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы–2021 среди команд U21 между сборными России и Польши.



Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ставка: ничья за 3.3, ничья в первом тайме за 2.14 и тотал меньше (2.5) за 1.82.



«Вообще, наша молодежная команда играет не очень результативно. Хотя там игроки из наших больших клубов. Поляки лидируют, пока они играли с более слабыми соперниками, а грядущий матч будет проверкой для них. Мне кажется, здесь будет мало голов. Я ставлю на ничью в основное время, ничью в первом тайме и ТМ (2,5)», — говорит Ловчев.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

