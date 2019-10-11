«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» — ЦСКА.



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 3.2.



«С того самого момента, как казанцы, одержав победу в пятом матче финала-2018, подняли над головой Кубок Гагарина, вновь, уже в третий раз, ставший Кубком Татарина, больше у ЦСКА они не выигрывали. То есть вообще. С тех пор соперники провели пять «междусобойчиков», в том числе один уже в этом сезоне, три матча прошли в Москве, два – в Казани, и во всех пяти «армейцы» победили.



Известно даже, какой нынче в противостоянии ЦСКА и «Ак Барса» любимый счёт – 3:2. Именно с таким счётом завершились два последних поединка, и именно таким (с большим округлением) вырисовывается усреднённый счёт матча – но уже в пользу «больших татар». Которые по общему соотношению побед и поражений ещё держатся – 21 против 15.



«Ак Барс» нынче весь в шоколаде: на серию из шести побед никто пока не покусился, да и вообще татарстанцы в нынешнем сезоне проиграли лишь дважды, и первый раз был в Москве именно ЦСКА. Таким образом нынешний матч предстает «вендеттой по-татарски», и она вполне может получиться.



Потому что у ЦСКА и труба пониже, и дым пожиже, и поражений в сезоне уже три. Но при этом москвичи держат первое место в общей таблице КХЛ за счёт большего количества проведённых матчей.



В общем, битва лидеров конференций ожидается неординарная. И почему-то кажется, что «барсы» должны переломить эту тенденцию и остановиться после пяти поражений «армейцам» подряд. Поэтому так и запишем: «Ак Барс» победит в основное время и со счётом 3:2», — говорит Лебедев.



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