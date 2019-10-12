Норвегия — Испания: прогноз Жорди Гратакоса на отборочную игру Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Норвегия — Испания.



Ставка: победа Испании со счетом 1:0 за 7.00.



«Испания после шести игр имеет в своем активе 18 очков. 6 побед — отличный результат. У Норвегии 9 очков и четвёртое место в группе. Думаю, что у Норвегии практически нет шансов пробиться в финальную часть Евро.

В сборную Испании вызваны новые игроки: Родриго, Тиаго, Фабиан Руис, за которым следит большое количество топ-клубов. Вызван в сборную также левый защитник Регилон, который пребывает в хорошей форме, играя за «Севилью».

Испания сильнее, чем Норвегия. Испанцы будут много владеть мячом, но у них нет классного форварда. Да, есть Родриго, Морено, который очень хорошо выглядит в «Вильярреале», Оярсабаль, Сарабия, но я не вижу форварда, который способен делать разницу в игре, как раньше делали Фернандо Торрес или Давид Вилья.

Норвегия играет дома, но она постарается сыграть закрыто и использовать свои шансы при стандартах. Этот момент испанцы должны держать в голове, потому что каждый угловой норвежцев несет в себе опасность.

Я думаю, что игра будет не очень открытая, Испания будет много владеть мячом, но ей будет непросто проходить оборону норвежцев. Мой прогноз — победа Испании со счетом 1:0».