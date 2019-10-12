Дания — Швейцария: прогноз Сергея Кривохарченко на отборочную игру Евро-2020

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Дания — Швейцария.



Ставка: обе забьют за 2.09.



«Может быть, по составу где-то посбалансированнее выглядят швейцарцы. Но вспомните перестрелку этих двух сборных в первом матче. 3:3 — вот такая ничья получилась у них, и этот матч победителя не выявил. Мне кажется, что эта игра должна получиться довольно-таки открытой. Ничья, по сути, никому особо не поможет. Нужна победа, нужны три очка.

Если посмотреть на составы и игру команд, то у датчан всё в полном порядке. Есть тот же Поульсен, через которого многие атаки строятся, даже когда Эриксен не в порядке. Поульсен начал забивать гораздо чаще, чем раньше. Так что есть кому угрожать воротам сборной Швейцарии. Правда, у Швейцарии традиционно сильны вратари, которые свою команду всегда выручают. Ну а сборная Швейцарии — это вообще команда, которая близка к европейским топ-сборным. В атаке у неё тоже всё очень и очень хорошо, пусть даже там Гранит Джака в последнее время не так ярко смотрится или Джердан Шакири не так часто играет. В сборной другая ситуация, ведь там как раз есть возможность себя проявить.

Поэтому в матче Дания — Швейцария я бы не пытался предугадать победителя. Матч очень непредсказуем. Но мне кажется, что моменты будут создавать и те и другие. Скорее всего, забьют тоже и те и другие. Поэтому в матче Дания — Швейцария я предлагаю следующую ставку: обе забьют».