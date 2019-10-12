Норвегия — Испания: прогноз Михаила Поленова на отборочную игру Евро-2020

Популярный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Норвегия — Испания.



Ставка: победа Испании + ТМ 4,5 мяча за 1.75.



«Сборная Испании пока выиграла все матчи в своей группе, но сейчас отправляется в не очень приятный выезд: если не в холодную, то уже в зябкую Норвегию. Если смотреть на сборную Испании, как она играет в последнее время, мы поймём, что испанцы никого не разрывают. 4:0 — победа над Фарерами, но это Фареры. 3:0 — над Швецией, но это было давно. У сборной Испании это зависит во многом от того, как выступают игроки в своих клубах в Примере. Но сейчас ни “Барселона”, ни “Реал”, ни любая другая испанская команда не находятся на великолепном ходу. Это общенациональное футбольное состояние. Испания если и не вялая, то точно не разрывает.

В тоже время в любом из матчей Испания играет на победу. Шанс выиграть все игры на групповой стадии — это может сработать как мотивация. Тем более норвежцы сейчас не те, чтобы составить испанцам какую-то конкуренцию. Я думаю, что можно ожидать от этого поединка почти дежурной победы Испании. А “почти” потому, что почти каждый соперник навязывал Испании свою игру. Особенно на своих полях. Это касается даже Фарер — вот в чём ужас. Это касается и Румынии. Это может коснуться и Норвегии.

Я бы предложил осторожный вариант: победа Испании + тотал меньше 4,5 голов. Испания, конечно, фаворит, но игра вполне может получиться низовой. Мне кажется, что испанцы поставят себе задачу выиграть все игры в отборочном цикле».