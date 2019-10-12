Италия — Греция: прогноз Дмитрия Шнякина на матч квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 7-го тура квалификации Евро-2020 Италия — Греция.

Ставка: гол Иммобиле за 1.91.



«Италия — одна из четырёх команд, которая одержала победы во всех матчах и не теряла очки. Выигрывает Италия стильно. Например, в гостях у сборной Греции она победила соперника убедительно и абсолютно без шансов для него. Фаворитом она является и в ответном матче.

У греков, что тут говорить, отборочный цикл провальный. Они почти во всех матчах пропустили, игру с Лихтенштейном за скобками оставляем. Италия действует довольно результативно в комбинационной манере, поэтому есть все поводы предполагать, что и в предстоящем матче Италия отличится. Только возникает вопрос: чьими силами?

Я бы акцентировал внимание на форварде «Лацио» Чиро Иммобиле. Во-первых, Чиро Иммобиле — лучший бомбардир чемпионата Италии, забил семь голов в семи матчах. Во-вторых, Чиро не забивал в этом сезоне только в двух играх, в дерби с Ромой” в частности. В целом в девяти матчах этого сезона за сборную и в еврокубках он забил девять голов. Минувшая неделя у Чиро Иммобиле была потрясающая, потому что он забил два гола «Болонье» и один гол «Ренну». В конце концов, в последнем матче за сборную он тоже отличился — в игре с Финляндией. Подытожим: воодушевление, шикарная форма, отличные физические кондиции, результативность потрясающая.

Все говорит о том, что Чиро Иммобиле забьёт и в матче со сборной Греции. Коэффициент на это самый маленький из всех представленных индивидуальных тоталов. А значит, вероятен гол Чиро среди голов остальных участников этого матча. Да, есть риск, что Чиро не появится в основном составе. Может быть, Манчини себе как-то иначе планы разложил. Но я думаю, что даже если он выйдет на замену, то свой шанс всё равно не упустит. А если не выйдет вообще, то нас ждет перерасчёт. Поэтому гол Чиро Иммобиле с коэффициентом 1.91 — вот мой прогноз!»

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».