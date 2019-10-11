«Милан» — «Жальгирис»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2019/20 «Милан» — «Жальгирис».



Ставка: победа «Жальгириса» с форой (+6,5) за 1.55.



«Обе команды проиграли в первом туре, но «Милан» проиграл в гостях, а «Жальгирис» дома. В «Милане» играют три бывших «армейца», вернее не играют. Один из них — тренер Мессина, ещё двое – это Владимир Мицов и Серхио Родригес, которые не выходят в стартовом составе у Мессины.



«Жальгирис» решает свои задачи, тогда как руководство «Милана» поставило перед Мессиной задачу выйти в плей-офф, поэтому для «Милана» победа в этом матче крайне важна. В этой игре мы можем увидеть несколько интереснейших дуэлей, которые могут оказать самое непосредственное влияние на исход игры. Во-первых, на первом номере против стартующего в «Жальгирисе» Лекавичюса будет начинать Шелвин Мак – очень интересный американский разыгрывающий. Во-вторых, в «Милане» из-за травмы отсутствует литовский Артурас Гудайтис, так что в стартовом матче выйдет топорный американский центровой Калеб Тарчевски. Против него будет играть австралиец Ландейл – это будет очень атлетичная борьба пятых номеров. Я не думаю, что они наберут много очков.



Небольшое преимущество у «Милана» будет на позиции третьих номеров – Брукс и Бернс против не очень сильных третьих номеров «Жальгириса». Наконец, самое интересное – представьте, может оказаться так, что суперветеран 39-летний Луис Скола из «Милана» будет играть против 36-летнего Янкунаса в составе «Жальгириса», они будут держать друг друга. Это меня очень интересует, я бы даже сказал, забавляет. На Кубке мира в Китае это уже произошло в матче Аргентина – Литва. Тогда Скола имел огромное преимущество. Посмотрим, сумеет ли Янкунас оказать сопротивление своему визави.



Другими словами, мой прогноз в пользу «Милана». Я считаю, что «Милан» победит, но преимущество в счёте не будет превышать 6 очков. Также будет крайне невысокий общий тотал», — говорит Гомельский.



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