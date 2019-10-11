Усик — Уизерспун: когда и где смотреть бой, какие ставки и коэффициенты

13 октября на арене Wintrust в Чикаго бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) проведёт бой против представителя США Чазза Уизерспуна (38-3, 29 KO).
Бой покажет Первый канал — начало трансляции примерно в 4:30 мск.
Усик считается безоговорочным фаворитом поединка — на его победу можно поставить за коэффициент 1.01. Ничья оценивается котировкой 34.00. На успех 38-летнего американца ставки принимаются за коэффициент 22.00.
Для Усика этот бой станет дебютом в супертяжёлом весе. До этого украинец выступал в первом тяжёлом весе. На его счету 16 побед в 16 поединках в профессиональном боксе.
13 октября Усик должен был провести бой с Тайроном Спонгом (14-0, 13 КО) из Нидерландов, но спортсмен провалил допинг-тест за несколько дней до боя. Команда Усика была вынуждена искать замену в экстренном порядке.
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